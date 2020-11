Julia de Funès : La petite-fille de Louis de Funès est une sacrée tête !

Elle est une "petite-fille de" et assume pleinement ce statut : Julia de Funès a pour grand-père le regretté acteur Louis de Funès, mort en 1983. Fière, elle prend plaisir à voir l'oeuvre du comédien continuer de vivre au fil des années, que ce soit dans des expositions ou à la télé avec des rediffusions qui assurent toujours de belles audiences ; même si cela peut parfois frôler l'overdose. Mais elle-même mène une belle carrière.

En effet, Julia de Funès est ce qu'on appelle une grosse tête ! Diplômée de la Sorbonne, elle possède un doctorat de philosophie. En parallèle, elle a également un master de L'Ecole des Ressources Humaines du Groupe IGS. Des diplômes qui lui permettent depuis déjà dix ans de mener une triple carrière comme philosophe, conférencière et auteure. "Je réalise des conférences en entreprise pour partager mon analyse sur des thématiques liées au management (sens, engagement, confiance), au développement personnel et aux actualités", précise-t-elle sur son profil professionnel sur la célèbre plateforme LinkedIn. Elle tient même un podcast intitulé Atelier Philo disponible sur Serious Audio.

Une carrière loin du show business pour cette femme âgée de 41 ans dont le grand-père est une des figures les plus populaires en France et dont le père, Olivier, a aussi joué au cinéma à plusieurs reprises au côté de Louis. En revanche, Julia de Funès s'est elle aussi frottée aux caméras... pour la télévision. Elle a animé Le Bonheur selon Julia sur France 5 et une chronique philo sur BFM Business.

Interrogée par le journal suisse Le Temps, Julia de Funès avait évoqué ce qui la rattachait toutefois aux membres de sa famille. "Ma famille était et reste une famille soudée et joyeuse. Si un point nous relie, c'est bien le sens de l'observation et de la dérision. C'est d'ailleurs ce que j'ai tenté de faire dans mon livre Socrate au pays des process, où il s'agit, non pas de critiquer cyniquement l'entreprise mais de l'observer et de tourner en dérision ce qu'elle peut avoir d'absurde parfois. Travail, humilité, distance, et rire sont les quatre valeurs essentielles que m'ont transmises avec tendresse mes grands-parents", disait-elle alors.