Louis de Funès : Son fils Olivier et sa petite-fille Julia présentent son musée

La soupe aux choux, Fantômas, L'Aile ou la cuisse... On dénombre difficilement les succès cinématographiques de Louis de Funès tant sa carrière fourmille de rôles légendaires. Disparu en janvier 1983 à l'âge de 68 ans, le célèbre gendarme de Saint-Tropez n'a pas tiré sa révérence sans marquer durablement les esprits. Et pour glorifier la mémoire de l'acteur, un musée vient tout juste d'ouvrir ses portes du côté du canton de Saint-Raphaël.

L'inauguration a eu lieu, le 31 juillet 2019, en danse et en paillettes, avec la présence exceptionnelle de son fils Olivier, de sa petite-fille philosophe Julia – accompagnée de ses enfants –, mais aussi de stars de tous horizons : parmi les invités, le nageur Camille Lacourt, la présentatrice Denise Fabre, Karine Ferri et son mari footballeur Yoann Gourcuff, Mélanie Robert et Gary Guénaire – de la série de France 2 Un si grand soleil – et le duc de Castro, Charles de Bourbon des Deux-Siciles.

Nous l'avons fait pour le public, car l'intérêt est de perpétuer la mémoire de mon grand-père

"C'est important pour nous, pour la famille, mais c'est surtout pour le public, explique Julia de Funès à Franceinfo à propos du musée. Nous l'avons fait pour le public, car l'intérêt est de perpétuer la mémoire de mon grand-père". Décédé depuis 36 ans, Louis de Funès – qui en aurait donc actuellement 105 – continue à faire rire les téléspectateurs avec ses mimiques et ses répliques inoubliables à la moindre rediffusion. Le coeur était donc à la fête ce 31 juillet pour inaugurer le musée qui met en avant "des effets personnels, des lettres, des objets, ses arts, des accessoires de films, des affiches et des costumes". La chorégraphie de Rabbi Jacob a même été reproduite par une centaine de cinéphiles, supervisée par celui qui l'a créée en 1973, Ilan Zaoui.

Né en 1969, Olivier de Funès est le fruit des amours de Louis de Funès et de sa seconde épouse, "sa biche" à lui, Jeanne Augustine Barthélemy. Troisième fils de l'acteur – il avait eu un premier enfant, Daniel, avec Germaine Carroyer en 1937 –, Olivier a d'abord suivi les traces de son père avant de se consacrer à sa propre passion et devenir pilote d'avion. On l'a aperçu, entre autres, à l'affiche de certains longs métrages ayant mis en lumière Louis de Funès, à l'image d'Hibernatus en 1969 ou Les Grandes vacances en 1967. C'est d'ailleurs lui qui gère l'image du patriarche de son clan avec son frère Patrick depuis la disparition du comédien.

Rendez-vous en Provence-Alpes-Côte d'Azur à partir de ce jeudi 1er août pour découvrir le musée consacré à Louis de Funès !

