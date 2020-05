Julia de Funès, ras-le-bol des films de son grand-père ? "C'était trop..."

Invitée du plateau de Quotidien le mardi 19 mai 2020, Julia de Funès (41 ans) s'est confiée sur la programmation pas très originale des chaînes télé pendant le confinement. Le gendarme se marie, La Folie des grandeurs, La Grande Vadrouille, Les Aventures de Rabbi Jacob... tous ces films ont été diffusés pendant la cinquantaine de jours de cette période spéciale.

Même si les Français vouent un culte à son grand-père Louis de Funès (au même titre que Johnny et Coluche), peut-être que rediffuser l'entière filmographie du comique était un peu too much ? C'est en tout cas l'avis de Julia de Funès. "On a adoré, on était très touchés dans notre famille avec mes parents, mes frères. Mais à un moment, c'était trop. Je me disais tous les dimanches soir : 'Mon Dieu encore deux, le lundi encore deux'", a-t-elle confié sur le plateau de Yann Barthès.

Même si le programme est un peu lourd, quel bonheur de retrouver Louis de Funès en famille. "Il fait du bien aux Français, a poursuivi la philosophe. Il y a eu 50 millions de Français, tous films confondus donc c'est énorme. Évidemment, ça fait chaud au coeur et je pense que ce qu'il a réussi à faire sans le vouloir, c'est qu'il est rentré dans le foyer des familles. Il est un intercesseur entre soi et soi-même. On aime regarder ses films car on se retrouve soi-même étant petit avec ses parents en regardant ses films, et on fait la même chose avec nos enfants."

Au magazine Elle, dans le numéro du 22 mai, Julia de Funès tenait à peu de choses près le même discours sur ce sujet : "J'en suis presque gênée ! Mais heureuse, commentait-elle. Pour chacun de nous, il est comme une madeleine de Proust : nous avons vu ses films avec nos parents, nos grands-parents, on les revoit avec nos enfants, c'est très affectif." Et d'ajouter : "Mon préféré, c'est Les Aventures de Rabbi Jacob. Mes filles l'avaient snobé jusqu'ici. Le confinement, c'était l'occasion de faire un stage de rattrapage, on a tout vu et elles ont adoré !"

Pour rappel, Julia de Funès est la petite-fille de Louis de Funès. Son père est Olivier de Funès, fils du cinéaste, également comédien.