Julia Flabat : Son bébé hospitalisé d'urgence, triste nouvelle...

Mais le texte prend alors une toute autre tournure... "Malheureusement, hier nous n'avons pas pu bien célébrer ton anniversaire jusqu'au bout suite à une mauvaise nouvelle pour ta petite soeur... En effet, on a reçu un appel d'urgence suite à des analyses faites à sa naissance, Ella doit se faire hospitaliser... Maintenant on prie pour qu'elle soit forte et reste avec nous, raconte le père de famille. Ce qui me fait mal, c'est que le papa ne peut pas rester proche d'elle... Mais elle a sa maman qui est là et qui va la soutenir."

De son côté, Julia Flabat n'a pas pris la parole. En story, elle a uniquement partagé de gentils messages d'internautes souhaitant un bon anniversaire à son fils Edan. Toutefois, l'ancienne candidate des Anges et Friendstrip peut compter sur les mots réconfortants des internautes. En commentaires du post d'Eddy, ils sont nombreux à avoir témoigné leur soutien au couple.

Rappelons que c'est le 27 août dernier que Julia Flabat a annoncé la naissance de sa petite Ella. "Bienvenue dans ce monde petite Princesse. La veille on m'avait dit 'fausse alerte, votre col est encore long' et finalement, le lendemain, tu as décidé de pointer le bout de ton petit nez. J'ai même perdu les eaux devant Edan qui a cru que je faisais pipi par terre (on s'en rappellera). On t'aime déjà si fort. Je vous présente notre fille, Ella", écrivait l'heureuse maman.