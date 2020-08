Julia Flabat maman : vidéo de la craquante rencontre entre son fils et sa fille

"Bienvenue dans ce monde petite Princesse". Jeudi 27 août 2020, la petite Ella est venue combler de bonheur ses parents, Julia Flabat et Eddy Papeoo, ancien candidat de Secret Story 7. Après une fin de grossesse éprouvante, l'ancienne candidate de télé-réalité devenue influenceuse a donné naissance à son deuxième enfant, trois ans après l'arrivée de son fils Edan. Ce dernier n'a d'ailleurs pas eu à attendre très longtemps avant de rencontrer sa petite soeur.



En effet, alors que beaucoup d'hôpitaux limitent les visites en raison de l'épidémie de coronavirus, Julia Flabat a quant à elle eu la chance de pouvoir être entourée des deux hommes de sa vie après son accouchement. Sur Instagram, samedi 29 août 2020, la jolie brune a donc eu le plaisir d'assister à la première rencontre de ses deux enfants. Un instant très émouvant dont elle se souviendra longtemps. "Cette rencontre. Et dire qu'il y a 3 ans, c'était lui qui naissait dans cet hôpital. Oh oui, j'avoue, j'en avais les larmes aux yeux. Mes deux amours, ma famille", légende-t-elle tendrement.

Les internautes ont bien évidemment craqué devant tant d'amour, commentant en masse la publication. "Oh je fonds, il la protège déjà tellement !", "Wahouuu magique", "Non mais la douceur de cette vidéo", "Il est si fier d'avoir une petite soeur", "De super beaux souvenirs à garder précieusement", s'enthousiasment-ils. Même Jade Leboeuf, grande copine de Julia Flabat et Eddy Papeoo, n'a pas résisté à l'envie de partager un petit message. "Que c'est beau", a-t-elle écrit. Il faut dire que la fille de Frank Leboeuf est devenue maman d'un petit garçon depuis peu avec son mari Stéphane Rodrigues, lui aussi ex-locataire de la Maison des Secrets. La vidéo pourrait peut-être donner au couple l'idée d'agrandir la famille une fois remis de leurs émotions...