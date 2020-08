Julia Flabat enceinte et pas au top : confidences sans filtre sur la grossesse

Julia Flabat est enceinte de son deuxième enfant. Avec son amoureux Eddy Papeo, elle attend l'arrivée prochaine de sa petite fille. Et la maternité n'est pas nouvelle pour la belle brune puisqu'elle est déjà la maman du petit Edan (3 ans en septembre). Sur Instagram, elle raconte qu'elle n'aime pas être enceinte et s'explique.

"En fait, je crois que je n'aime pas beaucoup être enceinte, lance-t-elle. Lorsque j'ai su que j'attendais un deuxième enfant, j'étais très contente à l'idée d'avoir un petit frère ou une petite soeur pour Edan, puis j'ai vu toute ma première grossesse défiler sous mes yeux... Et même si, dans l'ensemble, elle s'est bien passée, je n'étais vraiment pas fan à l'idée de revivre 9 mois comme ça. Et pour le coup, je sens cette grossesse beaucoup plus difficile que la première..."

Julia Flabat a plusieurs raisons de ne pas aimer son état. Tout d'abord, voir son corps changer n'est pas chose aisée : "J'ai pris beaucoup plus vite du poids, mon corps s'est élargi rapidement. J'ai pris des hanches, des cuisses, des fesses, avant même que mon ventre ne se forme vraiment." Ce n'est qu'à partir du 6e mois, lorsque son ventre est passé de "tout mou" à "plus arrondi" que l'ancienne candidate de télé-réalité vue dans L'Île de la Tentation, Les Anges ou encore Friends Trip a commencé à s'accepter.

"Ce n'est pas la grande forme"

À cela s'ajoutent d'autres maux. "Dernièrement, j'ai ressenti beaucoup d'essoufflement, de remontées acides, de problèmes de respiration, de vertiges... Je suis actuellement à 8 mois et la pubalgie est aussi de retour, raconte la jeune femme de 33 ans. J'avais oublié comme c'était hyper douloureux. J'ai énormément de mal à me déplacer. Et je ne peux pas être assise trop longtemps, ni debout ni allongée sur le dos..." Enfin, vivre une deuxième grossesse n'est forcément pas de tout repos, l'aîné demandant également de l'énergie... "Je pense qu'avec un premier enfant dont il faut s'occuper, qui est hyperactif et dans la période de crise de 2 à 3 ans, ça joue beaucoup", lance-t-elle.

En bref, "ce n'est pas la grande forme" pour Julia Flabat. Mais la belle culpabilise parfois de se plaindre. "Je sais que certaines femmes ne peuvent pas avoir d'enfant, d'autres ont des difficultés à en avoir, et certaines même malheureusement les perdent pendant leur grossesse...", relativise-t-elle.