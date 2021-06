Julia Livage (Télématin) enceinte de son 3e enfant : gros ventre et accouchement imminent

Tic tac, tic tac... le compte à rebours a commencé pour Julia Livage. La chroniqueuse de Télématin, aux commandes depuis plusieurs années de la rubrique web en alternance avec Laura Tenoudji, devrait très prochainement arriver au terme de sa grossesse. Sa dernière photo postée sur Instagram ne laisse plus de place au doute : son troisième enfant s'apprête bel et bien à pointer le bout de son nez.

En effet, la jolie blonde est apparue sur le réseau social simplement vêtue de ses sous-vêtements et d'un t-shirt remonté pour mettre en avant son impressionnant baby-bump. Une belle image, et sans doute l'un des derniers moments avec bébé dans son ventre, qui a été captée par son compagnon, Florent Chauvet, un comédien et metteur en scène qu'elle fréquente depuis un petit moment. En légende, Julia Livage a également confirmé attendre un petit garçon plusieurs semaines après l'avoir discrètement sous-entendu. "Je t'attends... #contrejour #babyboy #huitmois #grossesse photo @flo_chauvet", lit-on.

Le cliché a ému bon nombre d'internautes, lesquels lui ont souhaité une bonne fin de grossesse et surtout "une bonne délivrance" et rencontre avec son enfant.