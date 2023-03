Julia Paredes perd le contrôle après une énorme bêtise de sa fille Luna : "J'ai pleuré, j'ai hurlé"

Outre Mamans & Célèbres (TFX), Julia Paredes partage son quotidien sur les réseaux sociaux. Et le 30 mars 2023, elle n'a pas caché sa colère. En cause ? Une grosse bêtise de sa fille Luna (6 ans) qu'elle a dévoilée en photos.

Jeudi, Julia Paredes a confié ses enfants Luna et Vittorio (1 an et demi) à sa nanny. Après avoir fait quelques courses, elle devait aller travailler. Mais en rentrant, la charmante brune de 33 ans a eu une bien mauvaise surprise. "Trop trop énervée là. En rentrant, je découvre un truc de fou. Je suis trop dégoûtée", peut-on lire en légende d'une photo de son petit garçon, proche de sa soeur. C'est ensuite un cliché de sa fille de dos qu'elle a partagée. L'occasion de découvrir qu'elle a joué à l'apprentie-coiffeuse. "Je ne peux même pas parler tellement je suis énervée. Elle s'est coupée les cheveux très courts, je vais devoir égaliser. Et la nanny qui me dit qu'elle ne voulait pas qu'elle reprenne les ciseaux, alors qu'elle lui a laissés. Il y a des endroits vraiment très courts", a commenté l'ancienne compagne de Maxime Parisi.

Grosse colère pour Julia Paredes

Après s'être remise de ses émotions, c'est en vidéo que Julia Paredes a pris la parole. "Ca a été très très long à me calmer. Quand je suis rentrée, la nanny se met à rire en me disant de regarder les cheveux de Luna. Je me suis décomposée. (...) Je n'ai pas pu me contrôler. J'ai pleuré, j'ai hurlé. Pour moi c'est grave. Sur le coup c'est vrai que j'ai beaucoup hurlé, je l'ai punie. Je lui ai enlevé ses jouets, car il n'y a que comme ça qu'on peut la punir", a confié la jeune femme dans un premier temps. Une fois calmée, elle lui a expliqué qu'elle avait fait une "grosse bêtise". Sa fille lui a répondu qu'elle avait simplement voulu avoir les mêmes cheveux que sa maman. Julia Paredes lui a donc demandé de lui en parler la prochaine fois et de ne plus jamais couper ses cheveux toute seule. "Demain, on va aller rattraper ça chez le coiffeur. On s'est expliqué, je l'ai rassurée. Je lui ai dit qu'elle était toujours aussi belle. Mais sur le coup...", a-t-elle conclu.

Nul doute qu'elle dévoilera ce rattrapage à sa communauté, une fois le passage chez le coiffeur terminé.