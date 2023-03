Julia Paredes séparée de son mari Maxime : elle révèle enfin les raisons de leur dernière rupture

C'est une véritable relation en dents de scie que vivent Julia Paredes et son mari Maxime Parisi depuis plusieurs années. Le couple enchaîne en effet les ruptures et les réconciliations, en dépit des naissances de leurs deux enfants, Luna (5 ans) et Vittorio (1 an). Leur dernière séparation remonte d'ailleurs au mois de décembre 2022. À l'époque, l'ancienne candidate de télé-réalité avouait elle-même être dans l'incompréhension. "Je pense qu'à un moment donné il faut arrêter de forcer et se faire du mal", estimait-elle néanmoins.

Des mois plus tard, Julia Paredes a donné des nouvelles de leur relation, lors d'une interview accordée à Public parue le 3 mars 2023. "On a décidé de ne plus vivre ensemble. On se déchire trop et on ne veut pas se disputer devant les enfants. Il est hors de question de leur faire subir ça. On a déjà remarqué par le passé que vivre séparément nous allait mieux et qu'on se manquait. C'est un peu comme un test. Pour l'instant, on a seulement dit à Luna et Vittorio que leur papa avait beaucoup de travail", a-t-elle révélé. Le temps leur dira donc s'il y a encore de l'amour entre eux. Et si ce n'est pas le cas, "on se séparera pour de bon et on passera vraiment à autre chose !", a-t-elle annoncé.

Il a énormément de règles

Julia Paredes a profité de cet entretien pour expliquer les raisons qui les ont poussés à s'éloigner l'un de l'autre. "On a une manière de vivre très différente et des visions de l'éducation opposées, ce qui créé pas mal de conflits", a-t-elle reconnu, précisant qu'avant leur rupture, Maxime dormait sur le canapé "depuis presque deux ans". "Parce que j'allaite Vittorio, qui dort avec moi. Moi, je veux continuer autant de temps que Vittorio le voudra, et lui me dit que c'est le moment d'arrêter. Il est complètement contre et pense qu'un enfant doit dormir dans son lit, et pas dans celui de ses parents. Il a énormément de règles. Avec moi, je ne dis pas que les enfants font tout ce qu'ils veulent, mais je suis très proche d'eux. Maxime juge que les parents doivent prendre du temps pour eux, et que les enfants sont des enfants. Il a raison en soi, mais je suis très maman poule. J'ai du mal à leur dire non..."

La jolie brune semble être malgré tout restée en bons termes avec son ex Maxime, qu'elle qualifie "d'amour". "C'est un homme normal, sain de corps et d'esprit, alors que j'ai déjà eu affaire à un homme violent", a-t-elle rappelé.