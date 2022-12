Julia Paredes de nouveau célibataire : rupture avec Maxime, "il faut arrêter de forcer"

L'année 2022 ne se termine pas de la plus belle des façons pour Julia Paredes. A l'occasion d'un questions/réponses sur Instagram, la candidate de Mamans & Célèbres a révélé que son couple avec Maxime Parisi n'était plus d'actualité.

Nouvelle déception amoureuse pour les parents de Luna (5 ans) et Vittorio (1 an). En plus de partager son quotidien dans l'émission de TFX, Julia Paredes se plaît à dévoiler des bribes de sa vie, sur les réseaux sociaux. Et surprise, depuis quelque temps, Maxime Parisi ne faisait plus d'apparitions. De quoi intriguer les internautes. L'un d'eux a alors profité de sa session questions/réponses sur Instagram, le 29 décembre 2022, pour en savoir plus sur leur relation actuelle. Et malheureusement, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Après avoir avoué qu'elle était "séparée" de son (désormais ex) mari, la belle brune a répondu à un abonné qui lui faisait savoir qu'il ne comprenait pas sa relation avec Maxime. "Nous même on a du mal à comprendre, enfin c'était le cas pendant longtemps. Je pense qu'à un moment donné il faut arrêter de forcer et se faire du mal", a donc répondu la mère de famille.

Julia Paredes retrouve donc une fois de plus un quotidien de maman solo. Car oui, ce n'est pas la première fois que Maxime Parisi et elle se séparent. Le sportif est parti une première fois après avoir appris la première grossesse de la jeune femme de 33 ans. Durant un an et demi, c'est donc seule qu'elle a élevé sa fille Luna. Mais en 2018, les tourtereaux ont fini par reprendre contact et par se donner une deuxième chance. Ils se sont fiancés en décembre de la même année mais, en mars 2019, nouvelle rupture. Ils ont ensuite officialisé leur nouvelle réconciliation fin mai 2019, avant de prendre des chemins différents, car une fausse couche est venue fragiliser leur couple.

Une relation en dents de scie

Après une énième réconciliation et rupture, ils ont fini par se retrouver et en décembre 2020, Julia Paredes a dévoilé qu'elle était enceinte de son deuxième enfant. Un mois plus tard, ils se sont mariés et se sont encore quittés alors qu'elle était à 7 mois de grossesse. "Il m'a quittée quand j'étais enceinte de 7 mois, mais tout en restant sous le même toit que moi. Il voulait me faire réagir parce que cette grossesse était tellement compliquée que j'étais horrible avec tout le monde, notamment avec lui. Je ne faisais aucun effort donc pour me faire réagir, il me disait qu'il ne m'aimait plus. Ce n'était pas vrai mais je pensais que si. Mais j'avais un espoir parce que sa famille me disait que s'il ne m'aimait vraiment plus, il serait parti. On s'est remis ensemble quelques semaines après la naissance de Vittorio", nous confiait-elle en octobre 2021.

Aujourd'hui, leur histoire appartient une fois de plus au passé. Mais qui sait, peut-être surprendront-ils encore leurs abonnés en se remettant ensemble. Rendez-vous en 2023 !