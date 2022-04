Julia Vignali cachotière dans Télématin, elle révèle un secret jusqu'alors bien gardé

En août 2021, Julia Vignali a pris les commandes de Télématin avec Thomas Sotto. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le duo cartonne sur France 2. Quelques mois après son arrivée dans l'émission, l'animatrice de 46 ans se livre sur ce nouveau rôle et en profite pour faire une révélation inattendue sur ce détail que les fidèles téléspectateurs ne voient pas.

Chaque jour, dès 6h30, la jolie brune prend l'antenne de Télématin avec son acolyte. Le duo s'entend à merveille et cela se ressent. "Avec lui, je n'ai peur de rien. J'apprends beaucoup à ses côtés. Pour ma part, je ne pense pas avoir beaucoup de choses à lui apprendre. Peut-être ma décontraction innée ?", lance l'amoureuse du comédien et humoriste Kad Merad. Et de poursuivre : "Il y a beaucoup de connivence entre nous. Il n'en revient pas que j'anime Télématin en chaussons. Il m'appelle 'madame chaussons'." Une révélation inattendue de la part de Julia Vignali... et qui ne se voit pas à la télévision. Il faut dire qu'elle cache bien son petit secret. "Je garde mes escarpins sous la table, et les remets quand je dois me lever ou rejoindre le canapé pour interviewer les artistes", explique-t-elle.

Autre geste de Julia Vignali que l'on ne voit pas à la télévision : ses petits messages à son fils Luigi, 15 ans et né de sa relation passée avec un scénariste prénommé Julien. Si l'adolescent ne regarde pas sa maman à la télévision, il est toutefois habitué à lui donner de ses nouvelles chaque matin. "Pendant Télématin, je communique avec lui, au moins pour vérifier qu'il est bien arrivé à l'école !", indique-t-elle.

Contrairement à son fils, son amoureux Kad Merad est "un téléspectateur assidu" de l'émission. "Tous les matins, il m'envoie un émoticône pour me signifier qu'il est réveillé. Ensuite, j'ai systématiquement droit à un petit debrief. Il a un regard professionnel, je l'écoute très attentivement...", confie Julia Vignali. D'ailleurs, les amoureux se sont déjà retrouvés sur le plateau de Télématin ! "Certes, c'était un peu bizarre...", conclut l'animatrice !

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Loisirs, actuellement en kiosques.