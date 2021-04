Julia Vignali : "Tensions érotiques" et drague d'une candidate, ses confidences de tournage

Interviewée par Télé Star, Julia Vignali est revenue sur son rôle d'animatrice dans l'émission Le Meilleur Pâtissier sur M6 et a notamment évoqué le succès qu'elle avait rencontré auprès de certains candidats...

Régulièrement "dragouillée" par des apprentis cuisiniers venu tester leurs compétences culinaires, la compagne de Kad Merad a admis avoir eu parfois du mal à gérer les avances de certains candidats. Sincère, elle confie que sur le tournage de la prochaine saison spéciale professionnels - prévue à l'antenne dès le 4 mai -, elle a été draguée par une candidate : "C'est le moment érotique du Meilleur Pâtissier ! En quatre ans, la tension érotique n'a pas toujours été à mon avantage. Là, c'était mon tour. En même temps, cela ne s'y prête pas. Je ne joue pas sur la corde de la séduction, néanmoins c'est toujours plaisant de se faire "remarquer" par un(e) candidat(e)."

Durant toutes les années où elle a officié dans l'émission, l'animatrice de 45 ans a en effet souvent fait tourner les têtes des candidats. En septembre 2020 par exemple, Julia avait séduit Patrice, chef de projet digital de 49 ans, qui n'avait d'yeux que pour la jolie brune. "Tu m'impressionnes... Déjà, t'es très très belle. Le regard, il est fou. Ton sourire, il est ultra bright", avait-il déclaré. Flattée mais réticente aux mots doux de Patrice, Julia avait répondu, sur le ton de l'humour : "Tu es venu ici pour trouver l'amour ou pour gagner le trophée du meilleur pâtissier ?" On imagine que Kad Merad (en couple avec Julia depuis 2014) a dû être ravi de cette répartie... tranchante !

Quoiqu'il en soit, Julia Vignali a décidé d'arrêter son aventure avec M6 suite à cette dernière édition pour travailler sur d'autres projets. En pleine écriture du prochain long-métrage que va réaliser et interpréter son "cher et tendre" Kad, l'animatrice a également des projets de séries "dont une comique qui se passe dans le milieu agricole" et un "documentaire consacré au harcèlement scolaire".

L'interview intégrale de Julia Vignali est à retrouver dans Télé Star, édition du 26 avril 2021.