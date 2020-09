Julian Assange, papa en prison : sa compagne raconte leur histoire secrète

Ils ont 3 ans et 18 mois et ont été conçus à l'ambassade d'Équateur de Londres... Dans son édition du 10 septembre 2020, le magazine Paris Match présente les deux fils cachés de Julian Assange, nés de sa relation avec son avocate Stella Morris. Deux enfants nés d'une histoire d'amour unique en son genre.

En 2011, lorsque le fondateur de WikiLeaks rencontre cette avocate suédoise, née en Afrique du Sud et spécialisée en droit international public, il est accusé d'agression sexuelle en Suède. Stella Morris rejoint alors la défense de Julian Assange et le rencontre à Londres. "Tout de suite, j'ai perçu à quel point il était unique", s'est-elle souvenue auprès de nos confrères. "Nous avions des sentiments l'un pour l'autre et, même si j'aurais aimé qu'on se rencontre dans d'autres circonstances, nous devions vivre notre vie. Il était mon âme soeur."

L'année suivante, menacé d'extradition vers les États-Unis, Julian Assange se réfugie à l'ambassade d'Équateur et Stella Morris lui rend visite presque tous les jours. Sous les caméras de surveillance, ils entament une relation en 2015 et parlent rapidement bébé : "Notre premier réflexe a été de nous dire que ce n'était pas possible, explique-t-elle. Nous le vivions comme une tragédie, avant de décider d'agir comme nous l'entendions. Nous allions fonder une famille, le monde devrait faire avec." L'avocate raconte alors comment elle a annoncé sa première grossesse à son compagnon "sur un petit papier plié", caché des caméras : "Même si ça n'allait pas être évident, il était heureux."

Un mariage "le plus tôt possible"

Stella Morris garde cette grossesse la plus secrète possible et, finalement, c'est par appels vidéo qu'elle partage la naissance de Gabriel avec Julian Assange. Le jeune papa ne rencontre son fils que plus tard, lorsqu'un ami réussit à le faire entrer dans l'ambassade en le faisant passer pour son propre enfant. Mais tout change début 2018 après l'élection du président équatorien Lenin Moreno : Julian Assange est coupé de tout, ses visites se font sous haute surveillance. Une couche du petit Gabriel est même volée pour réaliser un test ADN. "Les choses prenaient une sale tournure. J'ai décidé de couper tout contact entre Julian et notre fils." Un contexte délicat qui pousse Stella Morris, lorsqu'elle découvre sa seconde grossesse à l'automne 2018, a stoppé les visites à l'ambassade.

Incarcéré à la prison de Belmarsh depuis avril 2019, c'est là que Julian Assange a rencontré son deuxième enfant pour la première fois. La famille a pu se retrouver le 25 août dernier, après six mois sans contact à cause du coronavirus. Même si l'Australien de 49 ans risque 175 ans de prison aux États-Unis pour piratage informatique et espionnage, Stella Morris espère un mariage : "Le plus tôt sera le mieux. Même si je préférerais qu'il ne soit pas célébré dans cette prison de Belmarsh."