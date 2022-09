Julian Bugier blessé : il dévoile un sacré coquard en photo !

Il y a quelques jours, Julian Bugier faisait son retour à l'antenne après plusieurs semaines de vacances bien méritées avec sa compagne Claire Fournier, et leurs deux enfants Lucien (11 ans) et Gabrielle (9 ans). Le journaliste a récupéré sa place au journal de 13h de France 2 et s'est débarrassé de sa barbe et de son look naturel pour l'occasion. Car devant les caméras, c'est toujours impeccable que Julian Bugier doit apparaître, les cheveux bien peignés et dans un costume avec cravate. Et jeudi 8 septembre, il a eu besoin d'un coup de pouce en plus pour se préparer comme il l'a révélé sur sa page Instagram.



En effet, le beau gosse du PAF a partagé un avant/après de lui des coulisses de son JT. Sur la première photo, il affiche un sacré oeil au beurre noir tandis que sur l'autre, celui-ci a disparu et il est prêt pour passer à la télé. Un tour de passe-passe qu'il doit à sa maquilleuse. "La magie du maquillage. Merci à petite fée #Brigitte #maquillage. Et vive la boxe", a-t-il indiqué en légende de sa publication. On comprend donc qu'une séance de ce sport de combat a mal tourné pour Julian Bugier.

S'il apparaît souriant, cette mésaventure n'a pas eu l'air de faire rire sa consoeur Anne-Sophie Lapix, soucieuse de son image. "Mets un casque !! Tu fais de la télé !!!", lui a-t-elle rappelé en commentaire. Les anonymes ont quant à eux plutôt validé ce look qui lui donne une allure de bad boy. "Le coquard vous va très bien !", "Mais Julian, avec ou sans coquard vous êtes toujours aussi beau !!", "Je préfère la version brut", "Aie aie aie ! Bravo à votre maquilleuse pour son travail", "Vous êtes beau mais il ne faut pas prendre de risque comme ça, la télé a besoin de toi", lit-on entre autres.