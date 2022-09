Julian Bugier barbu et les cheveux décoiffés : il affiche un nouveau look avant sa rentrée

Depuis qu'il a débarqué sur les antennes de France 2 il y a plusieurs années, Julian Bugier est devenu l'un des présentateurs incontournables de la chaîne. Outre son talent de journaliste, il fait l'unanimité auprès du public... pour son physique charmant ! Et encore plus lorsqu'il met au placard le costume bien taillé pour adopter à la place un look plus naturel. Celui qu'il ne s'autorise que pendant ses vacances.

Avant la rentrée de ce jeudi 1er septembre 2022, le journaliste a justement régalé ses fans avec un selfie de lui au naturel. Bronzé, les cheveux en pagaille, une barbe bien fournie... Julian Bugier a ainsi fait tourner des têtes. En commentaires, les internautes sont en effet nombreux à avoir complimenté le présentateur et avoir validé son allure. "Le look de surfeur vous va trop bien", "Super ce look", "Quel bel homme avec cette barbe", "Canon le mec", "Le plus beau", "Les infos sont tout de suite plus sexy", "Je vote pour garder ce look au 13h", peut-on lire entre autres.

Malheureusement pour eux, au moment de reprendre l'antenne pour le 13H de la chaîne, le papa de de Lucien (11 ans) et Gabrielle (9 ans) avait récupéré sa tenue traditionnelle et s'était débarrassé de sa barbe. Ses cheveux étaient quant à eux impeccablement peignés.