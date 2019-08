Julianne Hough : La bombe adore... se faire sucer les orteils

Dans le dernier épisode du podcast How Men Think, diffusé le 4 août 2019 sur iHeartRadio, le joueur canadien de hockey Brooks Laich a discuté avec la sexologue Miss Jaiya et en a profité pour faire des confidences sur ce que sa femme, Julianne Hough, aime...

Évoquant le fétichisme et le fait de se faire lécher ou sucer les pieds et particulièrement les orteils, le sportif de 36 ans a dévoilé que son épouse de 31 ans est une grande fan de cette pratique. "Moi je pratique ça. Ma femme adore vraiment quand je suce ses orteils. C'est une histoire vraie. On essaye des choses alors pourquoi pas après tout ?", a-t-il lâché. En revanche, les rôles ne semblent pas amenés à s'inverser... "Non je lui demanderais jamais de me faire ça. Mes orteils sont bien au chaud dans de grosses chaussures de sport. Je peux me laver les pieds et les parfumer mais même je n'oserais pas", a ajouté le joueur de hockey.

Récemment, le léchage d'orteils a fait couler de l'encre puisque l'acteur Armie Hammer a partagé une vidéo de lui se faisant sucer innocemment l'orteil par son jeune fils...

Véritablement à l'aise à l'idée de lever le voile sur sa vie sexuelle, Brooks Laich a aussi donné des détails sur ce qui fait monter le désir chez lui lorsqu'il s'apprête à faire l'amour avec sa femme. "J'aime bien quand il y a une mise en scène, quelques lumières douces et bougies, de la musique, mais ce qui me met dans une très bonne ambiance c'est quand ma femme porte de la lingerie fine", a-t-il admis.

Ce n'est toutefois pas la première fois qu'on en apprend plus sur la vie sexuelle du sportif et de l'artiste, notamment connue pour avoir joué dans Burlesque et Footloose ainsi que pour ses victoires dans l'émission Dancing with the Stars. Dans les pages de Women's Health, Julianne Hough avait ainsi affirmé avoir une relation très honnête avec son mari. "Je lui ai dit que je ne suis pas que hétéro (...) mais que j'ai choisi de me mettre en couple avec lui. J'ai l'impression qu'avec mon mari, je suis en sécurité et que j'ai pas peur de dire des choses qui m'effrayaient, me faisaient peur ou me faisaient me sentir coupable jusqu'à présent", confiait-elle.