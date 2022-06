Julie Andrieu dévoile les propositions insistantes d'Harvey Weinstein : "On s'est pas mal vus à un moment..."

Animatrice, spécialiste de la gastronomie française... Julie Andrieu a plus d'une corde à son arc. Mais le saviez-vous ? Son visage aurait bien pu apparaître sur grand écran puisque des rôles au cinéma lui ont été proposés plusieurs fois. Par un seul et même homme dont la réputation catastrophique n'est plus à prouver : un riche producteur américain aux habitudes ignobles, entre autre au coeur du mouvement #MeToo qui fait particulièrement rage depuis la fin de l'année 2017.

Il m'avait proposé de faire une émission de cuisine aux États-Unis

Invitée sur Europe 1 par Isabelle Morizet et Stéphane Delajoux, Julie Andrieu a effectivement confié qu'elle avait failli tourner en Amérique, pour la télévision, mais aussi pour le septième art. "On m'a proposé. J'ai même eu des propositions du grand méchant loup, Harvey Weinstein, a-t-elle expliqué. Il m'avait proposé de faire une émission de cuisine aux États-Unis. On s'est pas mal vus à un moment, car il était question de développer tout ça. Et par ailleurs, il m'a souvent proposé de jouer l'actrice." L'histoire ne nous dit pas, en revanche, avec quel niveau de lourdeur Harvey Weinstein l'a approchée.

En couple avec Stéphane Delajoux depuis 2010, maman d'Hadrien et Gaïa, 9 et 6 ans, Julie Andrieu a désormais d'autres chats à fouetter. "La valeur importante pour moi, c'est de passer du temps avec eux et de leur accorder de l'attention, avouait-elle au magazine Gala. J'ai fait de mes enfants une priorité, d'abord parce qu'ils sont arrivés tard dans ma vie donc c'est plus facile de lever le pied professionnellement, et puis aussi parce que j'ai moi-même été une priorité pour ma mère." Outre Harvey Weinstein, Julie Andrieu à l'habitude de côtoyer des milliardaires. Il y a peu de temps, son ex-compagnon le photographe Jean-Marie Périer s'amusait à raconter le rendez-vous galant que l'animatrice avait partagé avec un riche américain : Paul Allen, associé de Bill Gates à la tête d'une fortune gigantesque... qui avait fait le déplacement de New York, il y a quelques années, pour les beaux yeux de notre experte culinaire !