Julie Delpy : Au naturel, elle assume ses cheveux blancs

La saison des awards a atteint son point d'orgue le dimanche 9 février 2020, jour des 92e Oscars. Elle ne s'est pas arrêtée pour autant : le lendemain, Julie Delpy, Nora Arnezeder et les Français présents à Los Angeles se sont réunis au Consulat Français, lieu d'une nouvelle cérémonie de récompenses, mais en plein jour !

Lundi 10 février 2020, le Consultat Français à Los Angeles a accueilli les World Cinema Awards. La Consule Générale interim Nathalie Soirat y a reçu les invités de l'événement, dont faisait partie Julie Delpy. L'actrice de 50 ans et héroïne du film My Zoe n'était pas l'unique convive de marque. Nora Arnezeder, Jacqueline Bisset, le héros du film Les Misérables (nommé aux Oscars dans la catégorie du Meilleur film étranger) Damien Bonnard et le compositeur Alexandre Desplat ont également assisté aux World Cinema Awards.

Habillée d'un blazer noir, d'une chemise et d'un pantalon bleu nuit, Julie Delpy avait observé un dresscode décontracté. Elle a également fait sa toute première apparition coiffée de ses cheveux blancs naturels. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'actrice et réalisatrice rayonne !

Aux World Cinema Awards, le président d'Unifrance, Serge Toubiana, et la directrice Générale d'UniFrance, Daniela Elstner, ont notamment honoré Jérémy Clapin. Le réalisateur de J'ai perdu mon corps (sorti le 6 novembre 2019) était également nommé aux Oscars, prétendant à la statuette du Meilleur film animé.