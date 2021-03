Julie Delpy mariée en toute discrétion : de rares photos de son nouvel époux...

L'amour, elle le met en scène depuis des années. Parfois même en plusieurs épisodes ! Mais sa vie privée reste... plutôt très privée. Julie Delpy, à l'origine de flamboyantes romances à l'image de celle partagée avec Ethan Hawke dans la saga débutée par Before Sunrise en 1995, est une femme comblée mais discrète. Exilée aux Etats-Unis, à West Hollywood depuis des années, elle avait avoué au magazine Variety qu'elle avait même dit "oui" devant l'autel en 2016... sans que personne ne soit au courant. "Un joli moment de bonheur", comme elle le racontait, une étincelle dans les yeux.

Mon fils est une adorable petite créature et il adore mon mari

"Je me suis mariée, oui, expliquait-elle. Quelque chose que je ne pensais pas faire, mais je l'ai fait. J'ai trouvé la personne que j'aime et c'est bon. Je ne pensais pas que ça m'arriverait." En 2009, elle avait été tout aussi discrète alors qu'elle devenait maman. Dans le plus grand secret, Julie Delpy donnait naissance à son fils unique, Léo, mélange sublime "de Marlon Brando et d'Ava Gardner" issu de sa relation amoureuse avec le compositeur allemand de musique de films, Marc Streitenfeld. Mais c'est avec un autre homme que le jeune garçon partage son quotidien.