Julie et Denis (Pékin Express) : Leur fille Déa à l'honneur pour leur nouveau grand projet

Très vite les fans de Denis et Julie ont compris que le couple s'apprêtait à ouvrir un nouveau restaurant. En story, le beau brun partage régulièrement des photos et vidéos de l'avancée des travaux. Et pour ceux qui sont abonnés à sa compagne, il a fallu attendre le 9 juin pour découvrir ce qui se préparait. "Denis bosse. On ouvre un deuxième restaurant [en Corse également, NDLR] dans quelques jours. Donc il part le matin à 7h et il rentre à 23h. Il bosse comme un malade pour préparer ce nouveau beau projet", a-t-elle confié à l'occasion d'une session de questions/réponses. Elle a également tagué la page officielle de l'établissement qui s'appellera Maradéa Favona. Les fans du couple noteront le bel hommage à leur petite fille Déa, née le 9 janvier 2019.

Nul doute que le public sera au rendez-vous pour les soutenir après la période difficile pour les restaurateurs, à cause de la Covid-19. Les gens se sont en tout cas empressés de se rendre dans leur premier restaurant baptisé Le Bar Chez Jean.