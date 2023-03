Julie Gayet cash sur les années qui passent : "50 ans, c'est un âge délicat pour une femme"

Je résiste moins bien aux tournages de nuit

"C'est trop souvent les actrices de 40 ans qui jouent les quinquagénaires. Je ne vais pas vérifier sur l'écran de contrôle si la lumière me met en valeur. Je m'attache avant tout à l'énergie du personnage. 50 ans, c'est un âge délicat chez une femme, avec l'arrivée de la ménopause. Avec la peur de disparaître aussi. Il y a environ 18% de femmes de plus de 50 ans en France, or elles ne sont représentées qu'à hauteur de 7% dans les médias et au cinéma", a déclaré la comédienne dans les colonnes de Télé Star, avant d'expliquer comment elle vivait personnellement le fait d'avoir cet âge-là "Je fatigue plus vite. Je résiste moins bien aux tournages de nuit. Je sens aussi qu'il faudrait que je me mette au sport. Je me libère toutefois très bien de ces angoisses. Je vis au jour le jour. J'ai savouré chaque âge. Bon, on verra dans 20 ans si je vous tiens toujours le même discours", a-t-elle précisé.