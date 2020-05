Julie Ricci : Diabète, kilos en trop... Ses difficultés de fin de grossesse

Dernière ligne droite pour Julie Ricci ! Plus que quelques semaines de patience avant de donner naissance à son deuxième enfant. Il s'agira d'un petit frère pour son aîné Gianni, attendu le 26 juin prochain. Mais en attendant d'être comblée de bonheur, la belle brune est davantage en souffrance. En effet, depuis qu'elle a annoncé être enceinte, elle explique régulièrement avoir beaucoup de mal à vivre cette seconde grossesse. Il faut dire qu'après sa fausse couche l'été dernier, Julie Ricci craignait pour la santé de son bébé et s'est beaucoup plus laissée aller que la première fois. Résultat : elle a pris de nombreux kilos au fil du temps. Sans parler du risque d'opération à la naissance en raison des reins "plus épais que la normale" qu'a son enfant. Autant de choses qui ont fini par angoisser l'épouse de Pierre-Jean Cabrières.

Mardi 26 mai 2020, Julie Ricci s'est saisi de son compte Instagram pour faire le bilan de cette grossesse éprouvante, confiant être pressée d'en finir : "Nous t'attendons avec impatience. Je commence à avoir hâte d'accoucher, une fin de grossesse beaucoup plus difficile que pour Gianni. Entre les varices, le diabète gestationel, la dilatation des reins du bébé, plus 25kg, le dos en compote... Je vais m'arrêter là je pense lol. Comme quoi, d'une grossesse à l'autre, elles peuvent être très différentes, je confirme." Épuisée, Julie Ricci n'en reste pas moins sur un petit nuage à l'idée d'agrandir sa petite famille. Elle conclut donc son post en se remémorant sa chance : "Ça va que c'est pour nos chères et tendres enfants que nous chérirons toute notre vie. Être une maman et une femme est vraiment le plus beau rôle de ma vie."

En commentaires, les internautes ont partagé leurs propres expériences afin de remonter le moral de leur personnalité préférée. Julie Ricci n'hésitait d'ailleurs pas à leurs répondre de temps à autre. Un rare moment de complicité sur les réseaux sociaux qui a certainement pu la rassurer sur sa condition, pas si inhabituelle que ça.