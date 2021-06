Julie (Secret Story) maman : discrète annonce en vidéo...

La vie de Julie vient de prendre un autre sens. La jeune femme révélée au grand public en 2017 a annoncé l'air de rien qu'elle venait d'accueillir son premier enfant. C'est en postant une courte vidéo du nourrisson que la fière maman a annoncé la bonne nouvelle à ses abonnés le 12 juin 2021, en story sur Instagram.

Sur les brèves images, on aperçoit l'une des minuscules mains du nouveau-né agrippant tendrement le doigt de sa maman. Pour le moment, la jeune femme n'a pas dévoilé le prénom de son fils ni donné plus d'informations sur son accouchement. Quelques jours plus tôt, posant en maillot de bain, son ventre au sommet de sa grossesse, elle écrivait alors : "Un instant comme un toujours, 9 mois sont passés, et c'est les dernières minutes qui sont infinies. Tu es là tout près, as tu aussi peur que moi ?"

C'est le 2 janvier 2021 que la belle brune avait officialisé sa première grossesse, sur Instagram. Pour ce faire, elle avait posté une photo d'elle nue, de profil, en prenant soin de cacher ses parties intimes. L'occasion pour ses abonnés de découvrir pour la première fois son baby bump. Très discrète en ce qui concerne sa vie privée, Julie n'a jamais dévoilé qui était le père de son bébé et ne s'est que très rarement confiée sur cette grossesse. Tout juste avait-elle fait savoir qu'elle était enceinte d'un petit garçon.

Elle a tout de même organisé une session de questions/réponses le 2 juin 2021 et avait fait part de son ressenti avant son accouchement. "J'ai peur, mais le plus dur est pour lui. Je me conforme à l'idée que le jour J, je dois aider mon enfant à venir au monde et les douleurs ont donc un but bien précis", a-t-elle notamment expliqué.