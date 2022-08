Julien Arruti en couple : la discrète Aurélie fait battre son coeur depuis plusieurs années

Il y a longtemps que l'on n'avait pas vu Julien Arruti sur les écrans. Après Super-héros malgré lui, réalisé par son grand ami de La Bande à Fifi, Philippe Lacheau, le comédien de 43 ans s'est essayé à l'expérience LOL, qui rit sort, dévoilée l'année dernière. Ce vendredi 5 août, il sera l'un des personnages du nouvel épisode des Touristes, émission de TF1 présentée par Arthur. Aux côtés d'Iris Mittenaere, Camille Cerf, Cartman, Titoff et Baptiste Giabiconi, Julien Arruti se frottera au métier de gendarme et aux difficultés qu'il incombe. Une émission que ne manquera sûrement pas de regarder sa discrète chérie.

Si le couple formé par Elodie Fontan et Philippe Lacheau, devenus parents d'un petit Raphaël en décembre 2019, ne se cache pas, Julien Arruti est bien plus secret. Cela ne veut pas dire qu'il dissimule un lourd célibat, bien au contraire. L'acteur et humoriste est très heureux dans le privé depuis qu'il a croisé la route de sa belle Aurélie. S'il ne poste rien sur les réseaux sociaux, Julien Arruti s'est affiché à son bras à plusieurs reprises, notamment pour des avant-premières de films ou plus récemment dans les tribunes de Roland-Garros.

De la jolie brune, on ne sait que peu de choses. S'il est impossible de dire depuis combien de temps le couple est amoureux, les tourtereaux ne boxent pas dans la même catégorie. Julien Arruti prend certes la lumière grâce à son métier de comédien mais sa compagne n'est pas en reste. Aurélie a travaillé pour la marque Biguine avant de devenir cheffe de projet pour la grande enseigne Sephora.

En parallèle, elle a monté sa propre entreprise de cosmétiques solides, respectueux de l'environnement, baptisée Seize12. Un nom très symbolique puisque l'on apprend sur le site qu'il indique la date de naissance des deux filles de Julien Arruti et Aurélie : "Tout a commencé à la naissance de mes filles. Elles sont nées le même jour, du même mois, à 3 ans d'intervalle : le SEIZE12.