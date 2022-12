Julien Bert et Illan Castronovo accusés de viols : deux victimes, mineures à l'époque, font de terribles révélations

Coup de tonnerre dans le monde de la télé-réalité ! Après avoir été accusé d'agression sexuelle il y a un an, Illan Castronovo est de nouveau au centre d'une sombre affaire de viols. Mais cette fois, il n'est pas le seul à être visé. En effet, Julien Bert, lui aussi candidat emblématique de télé-réalité, est désormais mis en cause...

Jeudi 29 décembre 2022, Le Parisien fait l'effet d'une bombe en dévoilant un article mettant en cause les deux hommes dans une affaire de viols. Les faits énoncés dateraient de 2018 et les plaignantes - qui ont porté plainte contre X - seraient deux jeunes femmes aujourd'hui âgées de 18 et 20 ans, soit mineures à l'époque. Selon leurs propos, elles auraient passé une soirée avec les deux stars dans une boîte de nuit à Fougères-sur-Bièvres, dans le Loir-et-Cher. Mais cette fête ne se serait pas terminée comme prévue puisque les jeunes femmes auraient perdu connaissance après avoir bu un verre offert par les garçons. Agacés par ces terribles accusations, Illan Castronovo et Julien Bert se sont empressés de prendre la parole sur leurs réseaux sociaux. "C'était le coup bas de trop. Je ne suis pas votre paillasson ! Arrêtez de vouloir redorer votre blason sur moi", a ainsi écrit le premier sur son compte Instagram.

Personne n'a été forcé ou drogué

Dévasté par cette nouvelle affaire, celui qui a tenté de se suicider il y a un an dément farouchement les faits. "Je ne fume pas, je ne bois pas, je n'ai jamais touché à la drogue, ni de près, ni de loin. Julien Bert le sait. Cette soirée, je m'en souviens très bien, (...) je me souviens de tout ce que j'ai fais. Et lui s'en souvient très bien aussi, il avait filmé. Cette histoire on l'a racontée à pleins de candidats tellement cette soirée était drôle. Personne n'a été forcé ou drogué, Julien le sait très bien", a-t-il affirmé avant de s'adresser directement à l'autre candidat qu'il accuse de "jouer sur les mots". "Je ne vais plus me laisser faire. (...) C'est toujours les plus méchants qui ont la belle couverture. Je ne fais pas semblant et je ne vais plus me taire. Tu me mets un gros pique comme ça alors que tu sais très bien qu'il ne s'est rien passé", a-t-il lâché.

Il faut dire que, de son côté, Julien Bert n'a pas apprécié d'être mêlé de près à une histoire mettant en cause le jeune Illan. "Tout le monde veut me mêler à des choses qui ne me regardent pas, qui ne me concernent pas. Moi j'ai zéro plainte contre moi, j'en aurai zéro parce que je fais attention aux femmes, surtout aux femmes qui m'entourent, et moi je ne leur manque pas de respect, donc merci de ne pas me mêler à n'importe quoi", a-t-il lâché, visiblement très agacé.

Pour l'instant, les deux influenceurs restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés. Une information judiciaire a été ouverte à Blois.