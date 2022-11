Illan Castronovo (Les Marseillais) sort du silence après sa tentative de suicide, son cri du coeur

C'est en story de son compte Instagram qu'il a décidé de prendre la parole quelques jours après avoir tenté de mettre fin à ses jours. "Il m'est arrivé quelque chose vendredi matin, je n'ai ni l'envie ni le besoin de rentrer dans les détails pour le moment... j'ai craqué après une énième attaque de blogueurs.... qui plutôt que de parler de mon innocence, ma résilience ou de mes projets professionnels, préfèrent l'acharnement avec des sujets non avérés salissants et complètement faux... J'ai toujours clamé mon innocence et la seule enquête de police qu'il y a eu s'est terminée en ma faveur. Dois-je subir un harcèlement constant alors que je monte mes projets professionnels, je fais du sport, j'ai une vie saine et sérieuse, j'essaye de divertir ma communauté ? Je ne fais de mal à personne. Je n'ai jamais fait de choses répréhensibles et je l'ai sans cesse répété", a-t-il tout d'abord déclaré. En 2021, Illan Castronovo avait été accusé d'agressions sexuelles par des candidates, dont Nathanya Sonia. Une enquête avait été ouverte après le dépôt de deux plaintes.

La star de télé-réalité poursuit ensuite : "J'ai eu besoin d'aide et de repos mais je tenais à rassurer tous les gens qui se sont inquiétés et m'ont envoyé des messages, je suis entouré et je me remets... ça m'a fait un bien fou de voir que je suis autant suivi et soutenu, vraiment merci du fond du coeur (...) Je me suis encore une fois relevé grâce à ma famille et votre soutien." Illan Castronovo a donc fait savoir qu'il avait à présent besoin de repos et de s'éloigner des réseaux. Puis, il s'en est pris à un blogueur qui l'a menacé de l'attaquer en justice parce qu'il l'avait pointé du doigt dans son message qui a précédé son acte désespéré.

Vendredi, quelques heure après la publication des messages inquiétants d'Illan, un ami à lui avait révélé ce qu'il s'était passé : "Vers 4h30 ce matin à Dubaï, Illan a tenté de mettre fin à ses jours. (...) Il est stable, j'essaye de le raisonner à distance. Il vit seul dans un appartement à Dubaï et je vais essayer de le rejoindre au plus vite. Il est très faible, il n'en peut plus. Illan va très mal, il a essayé de se donner la mort. Désormais, il faut qu'il se remette."

Nous lui souhaitons de se remettre vite.