Julien Castaldi jeune papa, 1ere frayeur avec bébé : "J'ai cru qu'il fallait partir en urgence !"

Le couple nage dans le bonheur. Julien Castaldi et sa compagne Kiara ont accueilli leur tout premier enfant le 15 juillet 2022. Le charmant brun de 25 ans devient alors papa d'un adorable petit garçon portant le doux prénom d'Elio, et non Angelo comme précédemment annoncé. Mais alors qu'ils sont sur un petit nuage, les jeunes parents ont eu une belle frayeur tout récemment.

Mardi 26 juillet 2022, soit environ dix jours après la naissance de son fils, Julien Castaldi se saisit de son compte Instagram. En story, le fils de Benjamin Castaldi et Valérie Sapienza partage son interrogation. C'est ainsi qu'il publie une photo de son bébé en plein bain, montrant plus précisément le dessus du crâne. "Ça fait peur les fontanelles des bébés quand même...", lance-t-il en référence aux espaces mous sur la tête de son fils qui disparaissent quand les os du crâne se rejoignent et restent fragiles les premiers mois. Un point qui l'a inquiété. Finalement, le jeune papa est rassuré ! "Je me suis bien renseigné sur les crânes des bébés c'est normal mais ça fait peur. J'ai cru qu'il fallait partir en urgence à la clinique à ce moment-là", confie-t-il, amusé. Plus de peur de mal, ouf !

Du haut de ses 25 ans, Julien Castaldi apprend à être parent, tout comme sa jeune compagne Kiara. Ensemble, ils forment un duo depuis des années mais n'ont officialisé leur couple qu'en février 2018. Dans la foulée, ils avaient emménagé ensemble avant de finalement révéler la grossesse de la belle blonde en janvier 2022. "C'est un événement qui est arrivé un peu plus vite que prévu mais c'est une super bonne nouvelle, j'en suis ravi. Ça va super bien se passer, je pense que je suis prêt. Enfin, on dit ça mais je pense que c'est différent de le dire et de le vivre. (...) Je voulais être papa jeune, ça allait parfaitement avec ce que je voulais comme vie. Ça a néanmoins été un bébé surprise dans le sens où on voulait se marier d'abord et faire le bébé l'année prochaine, c'est donc arrivé un peu plus tôt", avait déclaré Julien Castaldi pour Purepeople.com.

Encore toutes nos félicitations aux jeunes parents.