Benjamin Castaldi grand-père pour la 1e fois : son fils Julien a accueilli son enfant, le prénom révélé

C'est en février 2018 que le frère de Simon Castaldi a officialisé sa relation avec Kiara. Quatre mois plus tard, le couple révélait qu'il emménageait ensemble. Et comme les internautes ont pu le découvrir début janvier 2022, ils allaient accueillir un petit bébé. Très vite, ils ont révélé qu'il s'agissait d'un petit garçon en partageant quelques clichés de leur gender reveal. "C'est un événement qui est arrivé un peu plus vite que prévu mais c'est une super bonne nouvelle, j'en suis ravi. Ça va super bien se passer, je pense que je suis prêt. Enfin, on dit ça mais je pense que c'est différent de le dire et de le vivre. (...) Je voulais être papa jeune, ça allait parfaitement avec ce que je voulais comme vie. Ca a néanmoins été un bébé surprise dans le sens où on voulait se marier d'abord et faire le bébé l'année prochaine, c'est donc arrivé un peu plus tôt", nous a confié Julien Castaldi fin mai lors d'une interview pour Purepeople.com.