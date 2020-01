Julien Cohen en équipe avec Pierre-Jean Chalençon : "Le mec est un boulet !"

Malgré un accueil assez froid de la part des téléspectateurs lors de la première édition, France 2 a décidé de diffuser un deuxième prime spécial intitulé Le Duel des brocantes de l'émission Affaire conclue. Comme la première fois, nos quatre experts seront divisés en deux groupes et contraints de fureter dans une brocante de Lisieux, à la recherche de l'antiquité idéale. À son grand désarroi, Julien Cohen va devoir faire équipe avec Pierre-Jean Chalençon, un moment qui promet d'être compliqué entre les deux hommes aux caractères bien différents.

Sur la page Facebook de France 2, la chaîne a publié un court extrait de l'émission spéciale dans lequel on peut constater que Julien Cohen va vite perdre patience face à la déconcentration de son acolyte. "Oh le mec, c'est un boulet, il va falloir le traîner toute la journée", commente l'homme d'affaires aux lunettes bleues, semblant tout de même s'amuser de la situation. En effet, pendant qu'il s'acharne à la tâche, l'excentrique Pierre-Jean Chalençon préfère vaquer à ses occupations, prenant des selfies avec les gens par-ci et se laissant tenter par des saucisses grillées par-là.

Connu pour son côté très extravagant, Pierre-Jean Chalençon divise. Selon TV Mag, le producteur de l'émission est d'ailleurs bien au courant des différences entre les deux professionnels : "Julien est concentré sur sa tâche, veut trouver les bons objets qui lui feront gagner de l'argent. Pierre-Jean, lui, batifole, fait des selfies et fonctionne davantage au coup de coeur. Lorsqu'ils doivent faire un gros achat, leurs différences s'expriment", explique-t-il.

Alors, ces divergences entre les deux hommes feront-elles leur force ou seront-elles un désavantage ? Réponse le mardi 14 janvier 2020 à 21h sur France 2.