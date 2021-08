Julien Cohen papa : rare apparition de sa fille Carla, une beauté

Mardi 3 août 2021 a été un jour très spécial pour Julien Cohen. Il s'agissait de l'anniversaire de sa fille Carla. La jeune femme qui réside en Italie n'a pas pu le fêter avec le marchand d'art c'est pourquoi ce dernier lui a fait parvenir un magnifique bouquet de fleurs à son domicile, avec la complicité de son ex-femme et mère de Carla.

En story Instagram, Julien Cohen a repartagé la courte vidéo de sa fille avec ses roses à la main et dans laquelle elle apparaît tout sourire. "Merci maman et papa de penser à moi !", a-t-elle annoté, reconnaissante. Cela a été l'occasion pour les internautes de découvrir le joli minois de Carla (voir diapo).

La jeune femme s'est lancée dans une carrière artistique et est devenue peintre, dessinatrice et illustratrice de comics. Ces dernières années, Carla Cohen a pu se faire un nom dans le milieu et travaille notamment pour les éditeurs DC Comics, Dynamite ou Zenescope.

Au mois de janvier 2020, Julien Cohen partageait sur Instagram quelques unes de ses oeuvres, exprimant en même temps toute sa fierté : "Félicitations à une star en devenir, je salue le talent de ma fille @c_lart qui en moins de trois ans est devenue une star dans son domaine. Présente sur les plus importants Comic-Con internationaux de San-Diego à Orlando en passant par New York ou Honolulu, elle enchante les fans de #marvel, de @dccomics par sa créativité, sa maîtrise de la peinture à l'huile au service de son imaginaire."