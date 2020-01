Julien Cohen papa : fier de sa fille Carla, il dévoile son talent sur Instagram

À l'affût de la moindre antiquité de valeur dans l'émission Affaire conclue (France 2), Julien Cohen est rapidement devenu l'un des visages phares du célèbre programme présenté par Sophie Davant. Entouré de ses collègues dont Caroline Margeridon et Pierre-Jean Chalençon, l'homme de 53 ans se démarque grâce à sa célèbre paire de lunettes bleues, qu'il arbore en toutes circonstances. Si l'homme d'affaires parle très souvent de sa femme, il est en revanche beaucoup plus discret sur sa vie de famille. Papa de trois enfants, dont deux nés d'une première union, il a tenu à rendre hommage au travail artistique de sa fille Carla sur son compte Instagram.

"Félicitations à une star en devenir, je salue le talent de ma fille qui en moins de trois ans est devenue une star dans son domaine. Présente sur les plus importants Comic-Con internationaux de San Diego à Orlando en passant par New York ou Honolulu, elle enchante les fans de Marvel et de DC Comics par sa créativité, sa maîtrise de la peinture à l'huile au service de son imaginaire", écrit-il en légende d'une série de photos où il présente plusieurs oeuvres de sa fille. L'occasion de dévoiler le compte Instagram de cette dernière, entièrement dédié à son activité professionnelle. Likée plus de 1 200 fois, la publication a remporté un certain succès et suscité l'admiration de ses abonnés, qui se sont empressés de louer le travail de la jeune femme.