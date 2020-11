Julien Courbet en colère : il dévoile une photo choquante et dénonce une grosse arnaque

Julien Courbet a trouvé sa place sur M6, d'abord en reprenant les commandes de l'émission Capital et désormais en occupant les matinées de la chaîne avec Ça peut vous arriver. Originellement diffusé sur RTL, le programme est depuis le 2 novembre dernier disponible en direct à la télé. Julien Courbet y relève le défi de confronter les sociétés d'assurance, entre autres, après avoir reçu les plaintes de consommateurs assurant s'être fait arnaquer.

Dimanche 15 novembre 2020, l'ex chroniqueur de Touche pas à mon poste a été particulièrement choqué par le message d'une plaignante. Sur Twitter, il a raconté son histoire hallucinante avant de promettre de s'en occuper dans son émission ce lundi. "Quand un dépanneur te dit que ça va coûter 100 euros et qu'il veut te prendre finalement presque 1 000 euros que tu refuses de payer et qu'il te tape dessus (femme victime)... Demain on appel en direct la boîte de dépannage sur ⁦@M6 dès 11h35", a-t-il écrit en légende d'une photo du bras de la victime en question, le bras tuméfié.

Rapidement, les réactions outrées des internautes se sont multipliées en commentaires. Alors que certains estiment que c'est à la police d'intervenir, d'autres ont semble-t-il confiance en Julien Courbet et son équipe pour se charger de l'affaire. Il faut dire que le présentateur est bien entouré avec une poignée d'avocats, maître Sylvie Noachovitch, maître Blanche De Granvilliers, maître Anne-Claire Moser ou encore Hervé Pouchol et Bernard Sabbah.

Pour inciter d'autres personnes à dénoncer des arnaques, Julien Courbet a quelques heures plus tard partagé un nouveau message, révélant le moyen de le contacter. "J'ai créé cette adresse mail pour les twittos qui ont un problème et qui veulent passer dans l'émission. Racontez en quelques lignes et laissez vos coordonnées, si ça correspond à l'émission et si nous pensons pouvoir vous aider un journaliste vous rappel. arnaquesm6@gmail.com".