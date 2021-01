Julien Doré : Les fesses à l'air, il pose fièrement pour le Nouvel An

Sur les réseaux sociaux, les personnalités peuvent parfois la jouer hot en postant d'inattendues photos dénudées, pour le plus grand plaisir de leurs abonnés. C'est ce qu'a fait le populaire chanteur Julien Doré, trop heureux de dire adieu à 2020 et d'entamer une nouvelle année.

Sur son compte Instagram suivi par 471 000 followers, l'ancien candidat de Nouvelle Star a donc posé dans le plus simple appareil. Il apparaît tout nu, de dos, observant un magnifique coucher de soleil sur des montagnes. Un cliché pris par le photographe Marian Goledzinowski. "En route vers 2021. On regarde vers l'avenir, vers le beau, le doux & le fun. Je vous souhaite à toutes & tous mes chatons ardents, le meilleur des meilleurs, le mieux du mieux & bien plus encore. Que nos coeurs ce soir aient soif de Voie lactée, bisous 2020, c'est ma tournée !", a commenté Julien Doré, localisant le lieu de sa photo à Montcuq.