Julien Fébreau : Le journaliste star de la Formule 1 présente sa femme, une très jolie blonde

C'est plutôt rare dans le sport professionnel, mais Julien Fébreau est presque aussi populaire chez les fans français de Formule 1 que les stars de la discipline ! À l'image d'un Daniel Riolo dans le football, le journaliste de 39 ans est très populaire auprès du grand public et cela peut se vérifier en voyant qu'il est suivi par plus de 140 000 abonnés sur Instagram. Installé comme commentateur de toutes les courses de la saison sur Canal+, il forme un duo très complémentaire et très apprécié avec l'ancienne star Jacques Villeneuve.

Le natif de Rennes a une connaissance très poussée de la Formule 1, mais il est aussi célèbre pour sa fameuse phrase : "Montez le volume et rendez-vous au premier virage", qu'il dit avant le départ de chaque Grand Prix. À côté de ça, Julien Fébreau est un homme plutôt discret sur sa vie de famille et on connaît assez peu de choses sur lui. Pourtant jeudi 15 décembre, il a décidé de publier une très belle photo de sa femme et lui sur son compte Instagram.

Ils partagent la même passion pour l'automobile

"Brad et Angelina n'ont qu'à bien se tenir !! Comment ça, ils ne sont plus ensemble ?? On ne me dit jamais rien à moi !!", écrit-il sur la photo où on peut le voir avec celle qui partage sa vie à ses côtés, sur une photo en noir et blanc du plus bel effet. Celle qui fait battre le coeur du journaliste s'appelle Alexandra Metral et elle est fondatrice et gérante d'une entreprise nommée Yolo Communication, qui s'occupe de communication et de marketing dans le domaine... du sport automobile principalement ! Les deux tourtereaux sont visiblement mariés, comme Julien Fébreau l'indique dans les commentaires, lorsqu'un abonné lui demande quand a lieu le mariage, il répond simplement : "Oh ça fait bien longtemps tu sais !!"