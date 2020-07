Julien Guirado menacé par le frère de Marine: dossiers dévoilés et passe d'armes

La guerre est une fois de plus déclarée entre Julien Guirado et Gautier El Himer, le frère de son ancienne petite amie Marine. Le 16 juillet 2020, les deux candidats de télé-réalité ont eu des propos très virulents l'un envers l'autre.

C'est Gautier qui avait révélé que l'ancien candidat de Secret Story (saison 7, en 2013) était violent avec sa soeur Marine. Un comportement qui a poussé la jeune femme de 26 ans à rompre avec lui en mai dernier. Son frère avait ensuite accordé une interview à Sam Zirah pour évoquer ce sujet délicat. Et récemment, il a réagi au fait que la jumelle d'Océane serait en couple avec Benjamin Samat, son ancien petit ami qu'elle a retrouvé sur le tournage de la saison 5 des Marseillais VS Le Reste du monde. Lassé par ces piques, Julien Guirado s'est saisi de son compte Instagram le 16 juillet pour lui demander d'exister par lui-même et plus à travers ses soeurs. Il s'est aussi permis de le critiquer sur son physique.

Furieux, Gautier a donc menacé Julien Guirado par message. Et le contenu a été dévoilé par son rival. "Je suis sur Cannes dans deux semaines. J'espère que tu auras une équipe solide avec toi pour te défendre. Sache que de mon côté, je viendrai seul te faire regretter la violence que tu as eue envers ma soeur et ton manque de respect", peut-on notamment lire. Amusé par ces menaces, Julien lui a répondu sans mâcher ses mots. "Tu es une p**e à buzz, tu exploites tes soeurs pour le buzz. Ce n'est pas ma faute si tu ne sais pas élever tes soeurs. Normalement en colonie, tu leur apprends les chaises musicales. Toi, je crois que tu leur as appris les chibres musicales. Elles vont de chibre en chibre", a-t-il tout d'abord lancé. Il a ensuite expliqué que lui n'avait rien à prouver, qu'il avait fait de la télévision pendant dix ans et n'avait pas besoin de critiquer pour exister. "Toi, tu profites d'un sujet de société, tu exploites tes soeurs pour apitoyer les gens. (...) Ta soeur, quand elle m'a rencontré, elle était au RSA, elle servait des tequilas paf au Boum Boum. Elle allait un peu michtonner dans tous les carrés. Si elle a une situation, c'est grâce à bibi. Si t'es passé à la télé aussi [Gautier a fait une apparition dans la dernière saison des Princes de l'amour, NDLR]", a poursuivi le jeune homme de 28 ans.

Gautier El Himer répond à Julien Guirado

Julien Guirado a une fois de plus attaqué Marine et Océane El Himer qui ont, selon lui, besoin de prendre un rendez-vous chez l'orthophoniste, car elles ne "savent plus mettre une syllabe devant l'autre à cause de leur Botox". "Et tu iras m'enlever la perruque que tu as sur la langue. Tu articuleras un peu parce qu'on ne comprend pas grand-chose quand tu t'exprimes. (...) Essaie d'exister par toi-même. Arrête de parler de moi et de tes soeurs", a-t-il conclu.

Sans surprise, Gautier s'est fait un plaisir de lui répondre dans la foulée sur Instagram. Après avoir précisé que Julien devait aller se faire soigner, car il était fou, il a déclaré : "Il dit des choses fausses et graves. Un mec qui frappe sa copine, sa maman sous cocaïne, qui est violent aussi avec son papa parce qu'il ne lui prête pas des voitures de sa concession, un mec qui critique ses abonnés de pigeons quand il est au top, qui traîne avec des gens qu'il insultait il y a quelques années... Dites-vous juste que ce qu'il dit n'est pas forcément vrai ou à prendre en compte." Il a ensuite regretté de l'avoir menacé et a assuré qu'il n'irait finalement pas le trouver à Cannes. La raison ? Il n'y aurait aucun mérite à se battre avec Julien.