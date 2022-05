Julien Pasquet (CNews) papa : Pascal Praud vend la mèche, l'ex d'Emilie Broussouloux gêné

Comme chaque jour de la semaine, Pascal Praud était sur l'antenne de CNews pour une nouvelle émission de L'heure des pros. Et avant de rendre l'antenne de son édition du soir pour donner la parole à Julien Pasquet, aux commandes de Soir info de 22h à minuit, le présentateur de 57 ans a fait une belle révélation sur la vie privée de l'animateur âgé de 40 ans.

Julien Pasquet est très discret en ce qui concerne sa vie privée. Sur son compte Twitter, aucune information sur sa vie amoureuse ne figure. On sait simplement que durant quatre ans, il a été marié à Emilie Broussouloux (qui file aujourd'hui le parfait amour avec Thomas Hollande, avec lequel elle s'est mariée et a eu sa fille Jeanne, née le 29 juin 2019 et son fils Noé, né le 21 janvier 2021). Il préfère donc clairement que l'on parle de lui pour sa vie professionnelle que personnelle.

Mais lors de l'émission du 16 mai 2022, Pascal Praud s'est permis de faire une confidence dont il se serait bien passée. "Monsieur Pasquet. De la maison Pasquet et fils. Ah oui et comment va l'enfant ?", a lancé l'époux de Catherine le plus naturellement du monde. Gêné, Julien Pasquet a alors répondu : "Pascal, la vie privée n'intéresse pas les gens. Mais il va merveilleusement bien et il vous embrasse. J'en profite pour l'embrasser et lui dire à quel point je l'aime."

Amusé, Pascal Praud a répliqué qu'il était certain qu'il "l'écoute déjà à 6 mois". "Il m'écoute déjà, il est très précoce", a-t-il conclu avant de lancer son Soir info. Les téléspectateurs de CNews n'en sauront donc pas plus sur le sujet. Fille ou garçon ? Prénom ? Identité de sa chère et tendre ? Peut-être se laissera-t-il aller à quelques confidences une prochaine fois, avec ou sans coup de pouce du présentateur de L'heure des pros.

Rappelons que Julien Pasquet est sur l'antenne de CNews depuis janvier 2009, soit treize ans. Avant cela, il était journaliste et présentateur sportif sur Canal+ (de septembre 2012 à juin 2014) ou sur iTélé durant un mois, en 2009. Il a aussi été pigiste pour France Télévisions ou Eurosport (en 2006 et 2005).