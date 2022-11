Julien (Star Academy) éclipsé par son frère Mathieu ? Son analyse du prime contrarie les professeurs...

En outre, les téléspectateurs qui peuvent suivre le live ont constaté que lors du debrief de Laure Balon, Julien a mis en avant son frère au moment de donner son avis sur sa performance. "Il a géré de fou, il a montré qui c'était et vous avez pu voir qui est mon coach vocal, voilà j'ai encore beaucoup à apprendre de lui", a-t-il lancé. La professeure d'expression scénique et le directeur Michael Goldman ont tenté de lui faire comprendre qu'ils souhaitaient son ressenti sur son show et non celle de Mathieu. "C'est le meilleur artiste avec qui vous avez pu me faire chanter", a malgré tout lancé l'élève. "Tu parles de nous, nous, nous, mais tu t'envisages toi comme artiste seul ?", l'a donc interrogé le fils de Jean-Jacques Goldman. Julien a donc fait comprendre que selon lui, le seul artiste, c'était son frère. Ses fans espèrent donc une rapide prise de conscience afin qu'il prenne confiance en lui et puisse se révéler.