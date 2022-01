Juliette Binoche balance sur l'acteur américain ultra connu qui lui a fait "du genou sous la table pendant une audition"

Par Anouchka Volkov Rédactrice Telle un véritable agent du KBG, Anouchka mène l’enquête pour dénicher et trouver tous les scoops liés aux stars. Aucune mission n’est impossible pour cette journaliste possédant un véritable sang-froid. Très admirative de ce brave camarade Poutine, elle possède son flegme et sa détermination.

En pleine promotion du film Ouistreham réalisé par Emmanuel Carrère dans lequel elle interprète Marianne Winckler,Juliette Binoche a évoqué sa surprenante rencontre avec un acteur américain ultra-célèbre. Alors qu'elle était en train de passer le casting du film Sabrina dans les années 1990, l'actrice avait apparemment fait craquer l'un des acteurs déjà sélectionné pour jouer le rôle de Linus Larrabee :Harrison Ford. Mais malheureusement après les essais, c'est finalement l'actrice Julia Ormond qui avait été retenue. "Vous avez eu les boules ?" lui demande alors Léa Salamé. "Bah c'est à dire qu'Harrison Ford m'avait fait du genou sous la table... Et je me suis dit... Heureusement que non !" lâche l'actrice, qui ne semblait donc pas forcément réceptive aux charmes d'Harrison Ford. "Bah voilà ! Balance ton Harrison Ford" s'amuse l'animateur Laurent Ruquier. Après un fou rire général sur le plateau, Juliette Binoche ajoute : "C'est des choses qui arrivent mais... Je pense pas que c'était fait exprès ?" Un casting qui restera en tout cas gravé dans la mémoire de l'actrice française. Sur le plateau de France 2, l'actrice a également longuement discuté de son rôle dans le film Ouistreham (en salles le 22 janvier 2022) qui raconte l'histoire d'une écrivaine qui va décider de travailler à un poste de femme de ménage dans les ferries du Nord reliant Ouistreham et Portsmouth. Lors de l'émission On est en direct diffusée le 8 janvier 2022, d'autres personnalités étaient présentes comme Florent Manaudou, David Foenkinos, Emmanuel Carrère ou encore l'humoriste Florent Peyre. Côté audiences, l'émission animée par Laurent Ruquier et Léa Salamé a réuni près de 972 000 téléspectateurs, soit 13,7% de part de marché. Un très beau score pour France 2 qui s'est classé en tête des audiences.