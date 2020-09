Juliette Binoche : Joyeux clap de fin pour le premier Porquerolles Film Festival

C'est dans la bonne humeur que s'est achevée la première édition du Porquerolles Film Festival, le 27 août 2020. La présidente du jury, l'actrice Juliette Binoche, a ainsi remis le tout premier Prix Porquerolles au film Dark Waters de Todd Haynes, sorti en début d'année en France. Les autres membres du jury de ce nouveau festival célébrant l'environnement au cinéma étaient également présents pour cette soirée de clôture : Charles Berling, Marie-Monique Robin, François Victor (directeur Parc naturel Port Cros), André de Marco (Fondation Hulot) et Alice Audouin.

Le Porquerolles Film Festival avait débuté le 8 juillet avec un hommage à l'actrice Anna Karina, morte en décembre dernier, et qui avait joué en 1965 dans Pierrot le Fou, en partie tourné entre Hyères et Porquerolles. Se sont ensuivies plusieurs semaines de programmation en plein air, dans les jardins de la Villa Carmignac. Finalement, la cérémonie de clôture du 27 août a non seulement récompensé Dark Waters, mais elle a également mis à l'honneur l'acteur Jean Rochefort, ancien habitant de l'île, décédé 2017.

Dark Waters, réalisé par l'Américain Todd Haynes, raconte l'histoire de Robert Bilott (interprété par Mark Ruffalo), un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l'usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie...