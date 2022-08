Juliette Chêne (Camping Paradis) : Sa cousine est bien plus connue qu'elle !

Juliette Chêne est à retrouver ce soir dans Camping Paradis sur TF1. Depuis l'été dernier, elle interprète Stéphanie, la compagne de Tom (le patron du camping joué par Laurent Ournac). Une expérience parmi tant d'autres pour cette actrice confirmée, qui avait notamment campé le rôle de Juliette Frémont dans Plus belle la vie, sur France 3. de 2003 à 2008. C'est d'ailleurs sur le tournage de ce programme qu'elle a fait la rencontre de Jean-Charles Chagachbanian, qui est aujourd'hui son compagnon. Elle a également joué dans Diane, femme flic, Le Mystère du lac, Crimes parfaits, Demain nous appartient et Joséphine, ange gardien.

Mais elle est également membre d'une famille de stars puisque son père, Patrick Chêne, est un ancien célèbre journaliste de sport qui a longtemps commenté le Tour de France sur France Télévisions. Un lien familial qui pouvait facilement s'identifier grâce à leur nom commun, ce qui n'est pas le cas de son lien avec l'actrice Astrid Veillon , qui est en réalité... Sa cousine !

Bientôt réunies à l'écran ?

Sous le soleil, Les Cordier, juge et flic, Alice Never, le juge est une femme, Léo Matteï, brigade des mineurs, sans oublier sa participation à des productions AB (Premier Baiser, Le miel et les abeilles...) et son rôle de Léa Soler dans Tandem, diffusé sur France 3 depuis 2016... Astrid Veillon est une comédienne de renom, qui a également été choisie pour remplacer Sophie Duez dans la série policière Quai N°1.

Elle est la fille de Christine Chêne, la soeur de Patrick, et de Bertrand, vicomte Veillon de La Garoullaye. Elle est donc également la cousine de Juliette Chêne, bien que les deux actrices ne se soient jamais exprimées en public sur leur lien de parenté et sur leur relation. Reste à savoir si elles seront, un jour, au casting d'une même série afin de profiter de cette occasion pour s'exprimer sur le sujet. En attendant, elles continuent à mener leurs vies de comédienne chacune de leur côté, à commencer par Juliette Chêne, à l'écran donc ce soir dans Camping Paradis.