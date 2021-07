Astrid Veillon en froid avec sa mère depuis des années : "On ne se parle plus..."

Astrid Veillon vient de publier son second roman, aux éditions Plon, intitulé Pourquoi nous ?. Il s'agit d'une histoire d'amour et de relation mère-fils avec pour personnage principal une certaine Lucy. Alors forcément, inconsciemment, la comédienne et star de la série Tandem s'est inspirée de sa propre expérience avec son jeune garçons Jules, 11 ans. Mais ce n'est pas tout, Astrid Veillon a également fait un parallèle avec sa relation avec sa propre mère.

Avec cette dernière, elle entretient des rapports très compliqués depuis son adolescence et plus particulièrement depuis l'âge de 18 ans. A cette époque, la mère d'Astrid Veillon est partie à l'autre bout du monde, à Tahiti, pour y refaire sa vie avec ses autres enfants, laissant ainsi sa fille livrée à elle-même.

"Je suis profondément marquée par l'abandon de ma maman. J'avais décidé pour ce livre que Lucy aurait une maman aimante et présente puis, au fil de l'écriture, cette maman a disparu, je me suis aperçue que je n'y arrivais pas... J'ai pardonné mais j'ai encore du chemin à faire", a-t-elle confié lors d'une interview pour Voici parue le vendredi 2 juillet 2021. Et d'ajouter : "On ne se parle plus. Quand je suis redescendue vivre dans le Sud, c'était certainement pour essayer de réparer des choses et ça ne s'est pas fait comme je le voulais. Mais je n'ai vraiment plus de colère ou d'animosité. C'est la vie, voilà."

Celle qui ne vit plus sous le même toit que son compagnon Gilles a pourtant essayé de recoller les morceaux, notamment lorsqu'elle est devenue maman à son tour. Malheureusement, les blessures du passé étaient encore trop lourdes à porter. "J'ai cru que je pouvais le faire mais ça a été plus compliqué que prévu...", a-t-elle reconnu pour nos confrères.

