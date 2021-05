Juliette Katz (Coucou les Girls) enceinte et en larmes : "Peur d'être une mauvaise future maman"

Sur Instagram, Juliette Katz partage (presque) tout de sa vie. La merveilleuse détentrice du compte Coucou les Girls publie ses vidéos les plus drôles, ses photos les plus belles mais aussi des moments moins beaux. Enfin enceinte après avoir subi une fausse couche, l'héroïne du téléfilm Moi, grosse (France 2) a expliqué avoir des craintes au sujet de sa future maternité.

Le mercredi 12 mai 2021, Juliette Katz publiait une photo d'elle en pleurs sur Instagram, les mains sur le ventre. "Parfois je craque. J'ai peur. Peur d'être une mauvaise future maman, peur de m'oublier, peur de l'inconnu, peur de n'être plus qu'une mère et plus une femme. C'est plus que vertigineux de porter la vie ou d'attendre un enfant. Ça remet tout en perspective, tout en question", écrit-elle.

Une peur telle qu'elle lui donne envie parfois "envie de tout arrêter". "J'ai jamais eu autant peur. Devenir responsable de quelqu'un d'autre que soi me fait si peur. Puis ça se calme et l'impatience reprend place. Je sens que c'est pour bientôt et ces émotions qui me traversent ne font que m'ancrer encore plus dans le présent. Tout est flou, tout ça est fou", ajoute l'humoriste. Heureusement, sa communauté a su la rassurer, expliquant dans les commentaires que ces doutes étaient normaux et même la preuve qu'elle fera la meilleure des mamans.