Julio Iglesias en deuil : le chanteur et sa femme ont perdu un être cher

Julio Iglesias et sa femme Miranda Rijnsburger sont en deuil. Comme l'ont rapporté plusieurs médias espagnols, dont Hola !, Paula Bakker, la mère de son épouse, est morte le 6 avril 2020 des suites d'une longue maladie. Très proche de sa fille, elle vivait à Miami avec elle et son chanteur de mari, ainsi qu'avec leurs cinq enfants : Miguel (22 ans), Rodrigo (21 ans), les jumelles Victoria et Cristina (18 ans) et Guillermo (12 ans).

Certains de ses petits-enfants ont rendu hommage à Paula Bakker sur les réseaux sociaux. Au lendemain de son décès, Cristina et Victoria ont chacune publié une photo de famille souvenir sur leurs comptes Instagram respectifs : "Hier soir, le paradis a gagné un ange, je t'aime mamie", a témoigné la première. "Je sais que tu veilleras sur nous tous, je t'aime pour toujours mamie", a écrit la seconde.