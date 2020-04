Jussie Smollett (Empire) : Son "agresseur" était son amant d'un sauna gay

Aurons-nous un jour toute la vérité sur l'agression dont l'acteur américain Jussie Smollett dit avoir été victime, en janvier 2019, dans les rues de Chicago ? Devenu un paria à Hollywood, l'ex-interprète du personnage de Jamal Lyon dans la série Empire est encore une fois accusé de mensonges...

Le site Page Six rapporte que Jussie Smollett "était plus qu'ami" avec un de ses agresseurs supposés, Ambimbola 'Abel' Osundairo. Avec son frère Olabinjo Ola Osundairo, ils ont été présentés par la défense de l'acteur comme ses coachs sportifs, payés 3500 dollars pour cette prestation, mais ont affirmé à la justice que cette somme avait été versée par l'acteur de 37 ans pour mettre en scène une fausse agression. L'acteur aurait plusieurs fois fréquenté un sauna gay de luxe à Chicago et aurait eu "une relation d'ordre sexuel" avec Abel. "Ils avaient l'habitude de faire la fête ensemble et il couchait avec Abel. Ils allaient dans un sauna influent de Chicago, (...) un endroit connu pour être visité par des personnalités gay noires de premier plan. Il doit y avoir des traces de leurs visites, car il faut présenter sa pièce d'identité", a raconté une source.

Abel et son frère Ola ont nié être homosexuels lorsque de premières révélations sur la nature exacte qu'ils entretenaient avec Jussie Smollett - qui a pour sa part fait son coming out il y a quelques années - et ils ont attaqué l'acteur en justice en diffamation. Ils ont notamment mis en avant leurs origines nigériennes et le fait qu'ils couraient ainsi de grands risques à la suite de ces déclarations. Une plainte finalement classée sans suite par la justice. Les nouvelles informations de Page Six ne vont donc pas aider Jussie Smollett, toujours attaqué par la ville de Chicago qui maintient qu'il a orchestré son agression pour se faire de la publicité et lui réclame des milliers de dollars, ni les frères Osundairo qui craignent l'homophobie très vive dans leur communauté...