Justin et Hailey Bieber : L'histoire de leur premier baiser interdit

Les fans le savent, Hailey et Justin Bieber se connaissaient alors qu'ils étaient enfants. Leurs familles étant très amies, ils faisaient partie de la bande d'amis riches et célèbres composée, entre autres, de Kylie et Kendall Jenner et Jaden Smith. Dans le dernier épisode de leur série The Biebers on Watch (Facebook Watch), ils ont raconté en live leur premier baiser alors qu'ils étaient adolescents.

"La première fois que nous nous sommes embrassés, nous étions à New York. On avait dîné ensemble. On traînait juste ensemble et on est rentré pour regarder un film et on s'est embrassé", a raconté Hailey Bieber. Elle a expliqué, qu'à l'époque, elle n'avait que 17 ans et n'était pas autorisée à avoir un rendez-vous amoureux. Leur soirée était donc secrète.

"Il m'a demandé d'aller manger des sushis avec lui. J'ai appelé mes parents pour savoir si je pouvais y aller et ils ont répondu non. Ils me disaient : 'Absolument pas, tu ne vas pas sortir toute seule avec Justin, ça n'arrivera pas'", a poursuivi le mannequin. C'est finalement sa grande soeur, Alaia qui a sauvé leur histoire. "Ma grande soeur m'a couverte, elle leur a dit : 'Elle va passer la nuit dans mon appartement, tout va bien'. Elle m'a couverte et on est allé dîner ensemble et personne de nous a surpris", a expliqué Hailey Bieber.

Hailey Baldwin et Justin Bieber, tous deux âgés de 26 ans, se sont mariés en septembre 2019, lors d'une gigantesque cérémonie organisée en Caroline du Sud (États-Unis). Amis bien avant de se mettre en couple, ils s'étaient séparés pendant quelques années avant de se retrouver à l'été 2018.

Aujourd'hui mariés et heureux, les époux Bieber sont confinés ensemble au Canada. "Tout ce temps à être ensemble... Je me rend compte de toutes ces qualités que j'aime à propos de toi, et de plus en plus de choses s'ajoutent", a tendrement confié Justin Bieber pendant son live.