Justin Bieber : Confidences sur sa "folle" vie sexuelle avec Hailey Baldwin

Le mariage ne semble pas avoir ralenti la vie sexuelle de Justin Bieber et de son épouse, Hailey Baldwin. L'artiste américain, qui vient de dévoiler sa série-documentaire Seasons, s'est confié sur les dessous de sa vie intime, lors d'une foire aux questions avec des fans organisée à Londres durant le week-end du 8 au 9 février dernier.

Comme le révèle E! News le mercredi 12 février 2020, tout est parti de la question d'un fan, qui demandait ce que faisait Justin Bieber durant une journée lambda. "Ça dépend avec qui je suis", a-t-il répondu, avant d'évoquer sa moitié,le top model Hailey Bieber. "Quand je suis avec mon épouse, nous aimons faire... Vous pouvez deviner ce qu'on fait. Ça devient assez fou... C'est quasiment tout ce qu'on fait", explique-t-il, dans un élan d'honnêteté. Alors que personne n'avait vraiment demandé plus de détails, Justin Bieber poursuit. "On aime bien regarder des fimls, on aime faire du Netflix and chill, mais on fait plus dans la partie chill", ajoute l'artiste de 25 ans.