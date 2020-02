Justin Bieber : Ecstasy, champignons... sa grosse consommation de drogues

Pour la première fois, Justin Bieber raconte en détail sa consommation de drogues dures, dans le cinquième épisode de sa série documentaire Seasons, diffusée sur YouTube Originals, le 3 février 2020. Dans ce volet intitulé The Dark Season, l'artiste américain de 25 ans se confie sur cette période sombre de sa vie, où il a expérimenté plusieurs drogues.

Aujourd'hui complètement sobre, le chanteur explique avoir eu une consommation démesurée de plusieurs substances. "Mon équipe de sécurité venait dans ma chambre pour checker mon pouls. Les gens ne savent pas à quel point c'était grave. Je me réveillais le matin et, la première chose que je faisais, c'était de prendre des pilules, fumer un joint et commencer ma journée. C'était effrayant", raconte Justin Bieber dans son documentaire.

"Je ne pouvais compter sur personne et personne ne me comprenait"

Ses autres formes "d'échappatoire" selon son expression, étaient les boissons à la codéine, l'ecstasy et les champignons hallucinogènes. "J'étais jeune, comme tout le monde dans cette industrie et les gens normaux, j'ai expérimenté des trucs dans mon processus de croissance. Mais j'ai grandi devant les caméras avec beaucoup d'exposition. J'avais beaucoup d'argent aussi", poursuit l'interprète de Yummy, avant d'expliquer comment il s'est défait de ces mauvaises habitudes.

"J'ai commencé à me rendre compte de tout ce qui n'allait pas dans ce business, parce qu'il y avait des choses qui clochaient à côté de moi", confie Justin Bieber. Son statut d'artiste, qui l'a poussé à avoir une vie d'adulte indépendant à un très jeune âge, n'a pas facilité son rétablissement. "Si j'ai ça, je serai heureux. Si je fais ça, je serai heureux. Ce sont des choses que beaucoup de gens qui vivent dans des foyers sains et stables apprennent à un jeune âge. Je n'ai jamais été en sécurité dans une famille. Je n'ai jamais eu de constance. Je ne pouvais compter sur personne et personne ne me comprenait", déplore-t-il.

Mais l'ultimatum lancé par celle qui deviendra son épouse, Hailey Baldwin, semble être la chose qui a réellement guéri l'artiste. Elle lui a dit qu'elle ne pourrait pas sortir avec lui jusqu'à ce "qu'il ait décidé d'être sobre". Une décision honorée grâce au travail du spécialiste Dr Daniel Amen. Il est également expliqué que Justin utilisait une chambre à oxygène. "Être la meilleure version de moi-même m'aide à être le meilleur mari, le meilleur père et le meilleur ami que je puisse être. Et les fans qui veulent profiter de la musique que je fais, je ne peux pas faire ça si je ne suis pas en bonne santé. Je n'ai pas été sain pendant un long moment", conclut le chanteur.