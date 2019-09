Justin Bieber : Confessions sur son usage de drogues dures...

Il n'y a pas que dans ses chansons que Justin Bieber met de lui. Le chanteur de 25 ans, qui souffre de troubles mentaux et a drastiquement réduit sa présence dans la musique ces derniers mois, s'est livré sur Instagram. Sur son compte suivi par 118 millions d'abonnés, l'interprète de Sorry a évoqué son rapport à la gloire et tous les effets néfastes que cela a engendrés.

Revenant sur le début sa notoriété acquise dès ses 13 ans, Justin Bieber s'est souvenu de cette période pendant laquelle il avait "accès à tout et n'importe quoi" à tel point qu'il a fini par ne plus avoir aucun garde-fou. À 19 ans, alors qu'il était devenu une énorme star grâce à des tubes comme Somebody to Love, All Around the World, Boyfriend ou encore As Long as You Love il s'est ainsi mis à consommer des "drogues dures". Le début de sa vingtaine a ensuite été un vrai tournant... "À 20 ans, j'ai pris toutes les pires décisions qu'on aurait pu imaginer. J'étais l'une des stars les plus aimées et admirées au monde, et je suis devenu la personne la plus ridicule, jugée et haïe au monde", écrit-il.

Petit à petit, Justin Bieber a fini par mener une vie chaotique documentée jour après jour par les paparazzi. "C'était une succession de déceptions. Au point, parfois, de ne plus avoir envie de vivre. (...) Je suis devenu irrespectueux envers les femmes et très en colère. Je me suis tenu à l'écart de tous ceux qui m'aimaient et je me suis caché derrière le masque de la personne que j'étais devenu. J'ai cru ne plus pouvoir faire marche arrière. Il m'a fallu des années pour me sortir de ces décisions atroces, réparer des relations brisées et changer mes habitudes", a-t-il ajouté.

Heureusement, le chanteur s'est depuis assagi, aidé notamment par la religion et, ces derniers mois, par sa femme, le mannequin Hailey Baldwin.