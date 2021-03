K. Maro papa pour la première fois : le prénom original de son bébé

Le 10 février 2021, la femme de K. Maro avait publié plusieurs clichés de son babybump et semblait impatiente de rencontrer enfin sa petite fille. "2 en 1... en attendant de pouvoir t'embrasser et te serrer dans mes bras, je chérie chaque instant avec toi. Le miracle de la vie..." écrivait-elle.

Mariée depuis le 23 juillet 2016 à l'acolyte de Shy'm, la jeune femme avait déclaré tout l'amour qu'elle ressentait pour son époux sur les réseaux sociaux à l'occasion de son anniversaire. "Je n'ai pas besoin d'écrire une grande déclaration pour te dire à quel point je t'aime. Merci d'être qui tu es, cet artiste et homme d'affaires créatif qui illumine ma vie et celle de Paul. On t'aime plus que tout au monde. Joyeux anniversaire mon mari, mon meilleur ami, mon amant... mon tout @cyrilkamar", confiait Anne-Sophie avec énormément d'amour pour Cyril Kamar.