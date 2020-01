K-Maro, son enfance sous les bombes : "La sensation d'être un funambule"

Voilà déjà plusieurs années qu'un artiste du début des années 2000 est de retour. K-Maro a sorti deux projets musicaux en deux ans. Déjà l'étonnant Avenues, où il rappe en anglais et avait pris pour l'occasion son vrai nom, Cyril Kamar. Puis, tout récemment, il a fêté l'anniversaire de son tube Femme Like U, pour lequel il avait organisé un grand concert au Yoyo, à Paris. Il a également ravi ses fans avec un album best-of intitulé Demain c'est loin.

C'est à l'occasion de la sortie dudit album que K-Maro s'est confié à un journaliste de Libération, qui lui a consacré un portrait dans son édition du mardi 7 janvier 2020. L'artiste de 39 ans s'y livre notamment sur son enfance marquée par la guerre civile au Liban, lui qui est né à Beyrouth. "Je tiens à dire que je garde aussi beaucoup d'images positives. Pendant les bombardements, on se retrouvait dans les abris, on chantait, on jouait aux jeux de société, et on écoutait beaucoup nos vieux", a-t-il confié.

"Quand un obus éclate, ça fait comme un écran bleu, et puis, il y a le bruit assourdissant, les acouphènes... ça reste. Côtoyer la mort en permanence, ça donne la sensation d'être un funambule... Il y a le danger de virer paranoïaque, la possibilité de réflexes violents", poursuit K-Maro. Il a ensuite pu se réfugier au Canada avec sa famille. C'est là qu'il a pu développer ses talents musicaux.

"Le gazon bien tondu, les ronds-points fleuris, la diversité musicale, rock, rap, soul, Motown... J'ai découvert une liberté, fini le sentiment d'être différent", a-t-il confié. Après avoir fait parti du groupe LMDS, les Messagers du son, il se lance en solo en 2002 et trouvera un immense succès avec l'album La Good Life, qui s'ouvre sur Femme Like U.

Aujourd'hui, Cyril Kamar est un homme marié, toujours patron du label E.47 Agency, qui gère notamment Shy'm depuis ses débuts.

Retrouvez le portrait de Cyril Kamar en intégralité dans le dernier numéro de Libération.